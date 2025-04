Torino, tentano di dar fuoco a un senzatetto: i responsabili potrebbero essere dei ragazzini

TORINO – Si chiama Paolo Scotellaro ha 63 anni, senza fissa dimora, e ha rischiato di perdere la vita nel rogo del suo giaciglio.

Ma non a causa di un incidente: qualcuno ha dato fuoco alla poltrona su cui dormiva, sotto la tettoia di uno degli ingressi di un’autorimessa sotterranea abbandonata nel giardino in piazza Risorgimento. L’uomo è riuscito a salvarsi perché ha sentito il calore delle fiamme che cominciavano a divampare.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Presente anche la polizia municipale che ha messo in sicurezza l’area e ha avviato un’indagine. Pare infatti che alcuni residenti abbiano notato un gruppetto di ragazzini allontanarsi dal luogo e pochi istanti dopo divampare l’incendio.

Scotellaro, che vive per strada da due anni e non ha mai dato fastidio a nessuno, è stato preso in carico dai Servizi sociali e trasferito in una struttura protetta.

