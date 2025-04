Bagnaia è arrivato secondo e non terzo al moto GP del Qatar, perché lo Stewards Panel ha sanzionato Vinales

TORINO – Il pilota torinese Francesco Bagnaia ha beneficiato dell’effetto di una sanzione subita da Vinales nel Gran Premio del Qatar ed è salito in seconda posizione, pur avendo tagliato il traguardo in terza. La sanzione prevede 16 secondi di penalizzazione ed è stata applicata perchè il pilota Vinales aveva una pressione delle gomme inferiore a quanto stabilito dal regolamento, cioè 1,80 bar per la ruota anteriore e 1,68 per la posteriore.

La Grand Prix Commission, formata da FIM, Dorna, IRTA (associazione dei team) e MSMA (associazione dei costruttori), è incaricata di redigere i regolamenti. In caso di infrazioni entra in gioco il FIM MotoGP Stewards Panel, composto da tre figure: due commissari sportivi e un presidente.

