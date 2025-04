Un cane vive da mesi in condizioni pessime su un terrazzo a Torino

TORINO – È inaccettabile e incivile che nel 2025 ci si debba ancora indignare per episodi del genere. Sono parole del consigliere comunale Domenico Garcea, che denuncia una grave situazione di degrado e abbandono che si protrae da oltre un anno in un palazzo sito in piazza Respighi a Torino.

“Su un terrazzo – spiega Garcea – vive da mesi, giorno e notte, un cane lupo cecoslovacco, lasciato solo all’esterno in condizioni a dir poco disumane. L’animale è costretto a convivere con i suoi escrementi e con cumuli di rifiuti, è chiaramente denutrito e ulula ininterrottamente, come documentato anche da diversi video. Un ululato straziante che accompagna le giornate e le notti non solo sue, ma anche dei residenti, esasperati da una situazione che sembra non avere fine.”

Il consigliere evidenzia che da parte dei condomini ci sono state numerose segnalazioni alla Polizia Municipale, che però, a quanto riferito, “si limita a controllare senza intervenire, affermando che non si tratta di maltrattamento”.

“Mi domando come si possa ritenere non maltrattato un cane che vive nella solitudine, nella sporcizia e nella fame – aggiunge Garcea –. La legge tutela gli animali, ma la realtà ci dice che troppo spesso queste tutele restano sulla carta. Non è accettabile che un animale venga dimenticato su un balcone come un oggetto ingombrante, mentre le istituzioni chiudono un occhio.”

Garcea annuncia di voler presentare un’interpellanza in Consiglio Comunale e chiedere un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

