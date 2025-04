Sversamento di gasolio nel Rio Morto a Biella

BIELLA – Nella serata del 13 aprile personale tecnico di Arpa Piemonte ha effettuato un intervento congiuntamente con il personale dei Vigili del Fuoco sul Rio Morto a Biella, in zona Favaro di Là, al fine di riscontrare una perdita di gasolio nelle acque del rio.

Dopo ulteriori accertamenti si è risaliti fino ad una abitazione privata, fornita di una cisterna per il riscaldamento da cui probabilmente è fuoriuscito il gasolio.

Poiché la perdita di gasolio si stava riversando nel Rio a monte della presa dell’acquedotto comunale posta sul torrente Oropa, presa Antua, Arpa ha contattato il gestore dell’acquedotto (Cordar SpA Biella) che ha isolato la presa e immediatamente messo in opera tutte le operazioni necessarie per pulire i filtri dell’acquedotto.

Il soggetto presunto responsabile dello sversamento si è reso disponibile ad effettuare nell’immediato uno svuotamento della cisterna contattando una ditta autorizzata.

Successivamente si è inviata una comunicazione agli enti competenti (Comune, ASL e Provincia) per informare di quanto accaduto e per l’adozione dei provvedimenti urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza in emergenza.

