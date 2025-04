Le province e i Comuni del Piemonte in cui si organizzano più fiere e i settori più apprezzati

PIEMONTE – In Piemonte ogni anno si organizzano centinaia di fiere e spesso la politica rivendica la loro importanza; ma di che fiere si parla, in quali province vengono organizzate di più e in quali settori? La Regione Piemonte ha alcuni dati a riguardo, Quotidiano Piemontese li ha messi in ordine e questi sono i risultati: Torino, Cuneo e Asti sono la top 3 delle province con più fiere nel calendario regionale delle fiere 2025. Biella è la città con più fiere del Piemonte; in generale sono apprezzati i settori dell’alimentare, dell’agricoltura e dell’antiquariato.

La classifica delle province

La classifica dei Comuni

La classifica dei settori

Agricoltura, alimentare e antiquariato sono i settori su cui si organizzano più fiere. Sull’agricoltura, che vuol dire esposizioni, per esempio, di porri, miele, castagne, ci sono 203 fiere. Sull’alimentare, che secondo la classificazione comprende sia alimenti sia esposizioni di fiori e altri prodotti commerciali eterogenei, ci sono 239 fiere. Sull’antiquariato ce ne sono 98.

