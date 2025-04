Maltempo: il Po continua a salire a Torino, riaperto il ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura

TORINO – Le precipitazioni che hanno interessato da ieri il Piemonte stanno determinando un ulteriore incremento dei livelli idrometrici del fiume Po lungo il suo tratto nella città di Torino.

Il ponte Umberto I°, che collega corso Vittorio Emanuele II con corso Moncalieri, e corso Fiume sono sottoposti a un costante monitoraggio da parte delle pattuglie della Polizia Locale presenti sul posto.

Dei quattro ponti chiusi in mattinata : Ferdinando di Savoia e Amedeo VIII sulla Stura, e Carpanini e Bologna, sulla Dora, il primo, è stato riaperto al traffico, ma continua ad essere sorvegliato.

Intanto il sindaco Stefano Lo Russo ha visitato il Centro operativo comunale della Protezione Civile che insieme al volontariato organizzato prosegue nel monitoraggio del livello dei fiumi e di tutto il territorio cittadino.

L’intensa pioggia unita a raffiche di vento ha provocato la rottura di qualche albero alla Crocetta, nel parco Michelotti e in strada Aeroporto, senza conseguenze.

È comunque vivamente consigliata a tutte le persone l’adozione di misure di autoprotezione a tutela della loro incolumità non sostando lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle, e nei parchi cittadini.

Le difficili condizioni meteorologiche di oggi sono anche la causa di alcuni ritardi nell’esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti di Amiat nella zona nord di Torino che sono in fase di recupero già dal pomeriggio.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, GTT avvisa che la linea 18 rimane deviata su percorso alternativo per il maltempo che ha obbligato alla chiusura del ponte Bologna. Per maggiori informazioni sul percorso consultare il sito www.gtt.to.it alla sezione “linee e orari rete urbana e suburbana”

Ulteriori aggiornamenti in base all’evoluzione del maltempo verranno comunicati con tempestività alla cittadinanza e agli organi di informazione.

