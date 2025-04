Torino, Murazzi del Po chiusi per il maltempo. Dora Riparia in Piena

TORINO – In vista del maltempo e del progressivo crescere del livello dei fiumi, sono chiusi in via precauzionale da questa notte i Murazzi del Po, sia per il transito di veicoli che per i pedoni.

L’ordinanza del comune arriva sotto consiglio della protezione civile di Torino, che sta monitorando assiduamente la situazione.

I livelli di tutte le altre aste fluviali sono all’interno delle rispettive soglie di guardia. Per il momento, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare.

Si sconsiglia di mettersi al volante e uscire di casa, salvo assoluta necessità.

Il punto sui fiumi in Piemonte.

Peggiora, nel frattempo, la situazione della Dora Riparia:

