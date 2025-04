Alluvione a Cavagnolo, il presidente Pedrini fa un sopralluogo alle case Atc

CAVAGNOLO – È avvenuto stamattina il sopralluogo del Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Maurizio Pedrini, insieme al consigliere del Cda Andrea Sacco e ai tecnici Atc, nel complesso di edilizia sociale di via Martiri della Libertà a Cavagnolo, duramente colpito dall’alluvione. L’Agenzia sta provvedendo a far ripulire, insieme ai volontari e alle squadre della protezione civile, le aree invase dal fango e sta attendendo i tecnici della società elettrica per la verifica degli impianti.

“Desidero esprimere la mia vicinanza – dichiara il Presidente Pedrini – alle famiglie residenti e assicurare l’impegno di Atc per rendere gli alloggi nuovamente accessibili nel minor tempo possibile e permettere loro di rientrarvi al più presto. Nel frattempo l’Agenzia si sta attivando per offrire alle famiglie che ne avessero bisogno una sistemazione abitativa temporanea alternativa. Desidero inoltre ringraziare il sindaco di Cavagnolo Andrea Gavazza, tutti i volontari, la protezione civile, la Prefettura che ha visitato la zona colpita. Ho potuto constatare una grandissima collaborazione da parte di tutti per superare questo momento critico. Atc intende infine sostenere la sottoscrizione promossa dall’amministrazione comunale, insieme alla Fondazione Specchio dei Tempi, per aiutare le famiglie che hanno perso i loro beni personali – non coperti da assicurazione – nell’alluvione”.

