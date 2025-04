L’impressionante ammasso di tronchi contro il ponte sul Sesia a Vercelli dopo il maltempo

VERCELLI – C’è una foto tra le tante diffuse nelle ultime 48 ore che ha suscitato particolare impressione e qualche polemica. Si tratta dell’enorme ammasso di tronchi e rami che si è ammassato contro il ponte sul Sesia a Vercelli, al fondo di corso Matteotti.

La situazione è monitorata e sotto controllo ma per il momento il ponte rimane chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Il comune di Vercelli ha annunciato che sono in corso le operazioni di verifica.

Intanto questa è la situazione aggiornata sulle strade e i ponti chiusi in Piemonte dopo il maltempo.

