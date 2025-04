Maltempo in Piemonte, solo nel torinese oltre 1500 chiamate ai vigili del fuoco

TORINO – Sono state 1.521 le chiamate ai vigili del fuoco dalle 18 di mercoledì alle 6.30 di questa mattina solo nel Torinese per interventi legati al maltempo delle ultime ore. Le richieste di aiuto hanno riguardato allagamenti, crolli, frane, incendi e richieste di soccorso.

Sono state messe in salvo 80 persone solamente nella provincia di Torino. La situazione è ora in miglioramento e si lavora alle operazioni di messa in sicurezza ed alla riapertura di strade e ponti.

