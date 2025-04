Paruzzaro: si scontrano due auto, una persona è morta

PARUZZARO – Un incidente stradale mortale si è verificato sulla statale 142 “Biellese”. La strada è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 48,400 a Paruzzaro, in provincia di Novara.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate e una persona è deceduta. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento

