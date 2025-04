A Torino in azione la gru dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un tratto della Dora

TORINO – Il giorno dopo l‘ondata di maltempo che messo in ginocchio il Piemonte, è il momento per la conta dei danni e anche per togliere fango e detriti lì dove la piena dei fiumi li ha portati.

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in corso Mortara, a Torino, per mettere in sicurezza un tratto del fiume Dora. Sul posto è in azione una gru per raccoglie arbusti e detriti che sono stati portati dalla corrente durante le piogge e che si sono accumulati a ridosso di un ponte.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese