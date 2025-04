Spesa dell’ultimo minuto per Pasqua e Pasquetta? Ecco i supermercati aperti a Torino e dintorni

TORINO – Per chi ha dimenticato qualche ingrediente o vuole fare scorte dell’ultimo minuto, anche quest’anno non mancano le opzioni per fare la spesa durante le festività di Pasqua e Pasquetta, almeno a Torino e provincia. Se numerose catene resteranno chiuse nella giornata di domenica, molte hanno previsto aperture straordinarie a Pasquetta, con orari variabili a seconda del punto vendita.

Il Gigante terrà aperto a Pasqua, fino alle 13, i supermercati di via Cigna, Corso Marche e Corso Mortara. A Pasquetta, invece, i punti vendita saranno aperti per tutta la giornata.

Più articolata la situazione per Carrefour: a Pasqua saranno operativi solo alcuni negozi, tra cui l’Iper di Corso Turati (aperto fino all’1 di notte), l’Iper di Corso Montecucco (dalle 8 alle 19) e il Market di via Tripoli. A Pasquetta, molti store apriranno con orario festivo.

Pam Panorama sceglie la chiusura a Pasqua, mentre apre a Pasquetta con orari differenziati.

Aldi chiuderà tutti i punti vendita nella giornata di domenica, ma a Pasquetta gli store torinesi saranno in gran parte aperti, eccetto quelli di Nichelino, Moncalieri, Rivalta, e, fuori provincia, Tortona e Saluzzo.

Anche Bennet sarà chiuso a Pasqua, mentre a Pasquetta l’apertura sarà “a macchia di leopardo” — per conoscere l’elenco completo è necessario consultare il sito ufficiale.

Conad seguirà una linea simile: molte filiali chiuse domenica, ma aperte lunedì. Stessa politica per Esselunga, che riaprirà a Pasquetta, così come Lidl, i cui orari dipenderanno dal singolo punto vendita.

Per evitare disagi, è consigliato verificare online gli orari aggiornati del proprio supermercato di fiducia.

