McDonald’s apre a Cavour: 50 nuove assunzioni entro l’estate

CAVOUR – McDonald’s si prepara ad aprire un nuovo ristorante a Cavour, in via Pinerolo, entro l’estate, e cerca 50 nuove persone da inserire nel proprio organico. È già attiva la fase di selezione: i candidati interessati hanno tempo fino al 28 aprile per candidarsi online sul sito ufficiale McDonalds, compilando un questionario e caricando il proprio curriculum.

Ai profili ritenuti idonei verrà richiesto un test aggiuntivo, finalizzato a individuare i punti di forza e le attitudini dei candidati. Chi supererà questa fase riceverà una convocazione per partecipare alla tappa locale del McDonald’s Job Tour, prevista nella seconda metà di aprile a Cavour.

La ricerca di personale a Cavour si inserisce nel più ampio piano di espansione nazionale di McDonald’s, che entro il 2025 prevede l’assunzione di 5.000 nuove risorse in tutta Italia.

Per candidarsi è sufficiente accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito McDonald’s e seguire le indicazioni per partecipare alla selezione.

