Vandalizzata sede ANPI a Torino con svastica e scritta Partigiani Assassini

TORINO – Un gesto ignobile a una settimana dall’80 anniversario della Liberazione. Ignoti hanno vandalizzata la sede ANPI di Aurora a Torino. Sulla targa sono stati apposti due adesivi: una svastica e la scritta “partigiani assassini”.

La sede ANPI è intitolata a Bianca Guidetti Serra e Giovanni Pesce ed i locali ospitano anche un ritrovo dell’Arci e la sede della federazione di Torino di Rifondazione comunista. Gli associati ANPI hanno deciso di presentare un esposto in Questura per l’atto vandalico, “soprattutto per lasciare traccia formale di un’azione, seppur fatta in maniera abbastanza artigianale, dal contenuto inquietante”.

