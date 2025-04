Ragazza di 19 anni investita nella notte a Domodossola: trasportata in ospedale in codice rosso

DOMODOSSOLA – È in gravi condizioni una ragazza di 19 anni che nella notte tra venerdì e sabato è stata investita da un’auto nel parcheggio di una discoteca a Domodossola. L’allarme è stato lanciato intorno alle 3 del mattino, quando alcuni presenti hanno segnalato l’accaduto alle autorità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Le condizioni della giovane sono apparse subito critiche: presentava diverse ferite ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai medici, non sarebbe in pericolo di vita.

Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Non è ancora noto se l’investitore si sia fermato per prestare soccorso.

