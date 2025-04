Cade un pannello del controsoffitto all’aeroporto di Torino Caselle, due persone ferite

CASELLE – Due persone sono rimaste leggermente ferite dalla caduta di un pannello del controsoffitto all’aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle. A segnalarlo è stato il sindacato Usb-Ali vigilanza, che ha annunciato lo stato di agitazione.

Secondo il sindacato si tratterebbe del secondo crollo in tre anni. Il crollo è avvenuto in un’area non aperta al pubblico e le persone ferite sarebbero due lavoratori.

