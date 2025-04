Frana a Cardezza: 30 mila metri cubi di roccia e fango si sono staccati in una vecchia cava

CARDEZZA – Una frana di 30 mila metri cubi di roccia e fango si è staccata in una cava a Beura-Cardezza nel verbano-cusio-ossola nella tarda serata di ieri. Il crollo ha interessato un fronte di circa 200 metri.

Sul posto sono arrivati, oltre alla Protezione civile comunale, anche i vigili del fuoco di Domodossola e Villadossola per un primo sopralluogo. Il crollo è completamente contenuto nella cava in disuso e non ha interessato case o persone.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania fanno sapere che il

materiale roccioso è in continuo movimento e che lo scenario è in evoluzione anche per il perdurare delle piogge.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese