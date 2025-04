Muore a 30 anni schiantandosi con l’auto contro un albero a Serravalle

SERRAVALLE – Un uomo di 30 anni è morto nella tarda serata di ieri in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lungo la provinciale 71.

L’uomo ha perso il controllo della sua auto ed è andato asbattere violentemente contro un albero. Nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve altre tre persone che erano a bordo dell’auto. Per l’autista i soccorsi sono risultati inutili. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

