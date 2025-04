Casa disabitata crolla a Casapinta

BIELLA – Una casa disabitata è crollata questa notte a Casapinta (Biella). Si tratta di un vecchio edificio in via Bassetti, in centro paese, che probabilmente non ha retto alle piogge degli ultimi giorni.

L’immobile era disabitato e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza. L’area è stata transennata per ragioni di sicurezza.

