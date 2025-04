Le origini piemontesi di Papa Francesco tra le colline del Basso Monferrato, in provincia di Asti

Nato nella capitale argentina in una calda giornata di dicembre, Jorge Mario Bergoglio poi diventato Papa Francesco, ha conservato nel cuore le sue profonde radici piemontesi , tra le colline del Basso Monferrato, in provincia di Asti.

Eletto Sommo Pontefice il 13 marzo 2013, il suo primo saluto ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro è rimasto impresso nella memoria collettiva:

“Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo… ma siamo qui… Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie!”

Ma quel “quasi alla fine del mondo” ha origini ben più vicine.

Secondo una ricostruzione genealogica curata dal Comune di Asti, il trisnonno del pontefice, Giuseppe Bergoglio, era nato nel 1816 a Schierano, frazione del Comune di Passerano Marmorito, mentre la trisnonna Gioacchino Maria, figlia di Antonio, vide la luce nel 1819 a Cocconato d’Asti. Dopo il matrimonio, la coppia si stabilì a Montechiaro, dove nel 1857 nacque Francesco Bergoglio, futuro sposo di Maria Bugnano, originaria di San Martino Alfieri.

La storia della famiglia Bergoglio proseguì a Bricco Marmorito, una frazione di Asti non lontana da Portacomaro, dove gli archivi parrocchiali della chiesa di San Bartolomeo conservano ancora i registri dei battesimi di vari familiari del futuro Papa, tra cui il nonno Giovanni Bergoglio, nato nel 1884. Quest’ultimo si trasferì a Torino nel 1906 e sposò Rosa Vassallo, ligure di Piana Crixia. Da loro nacque Mario Bergoglio, padre del Papa, a Torino nel 1908.

Nel luglio del 1918, la famiglia fece ritorno ad Asti, aprì un negozio di generi alimentari e visse tra via Fontana, Corso Alessandria e via dell’Antica Zecca. Il primo febbraio 1929, Mario Bergoglio, la moglie Regina Sivori – di origini savonesi – e i genitori, partirono per l’Argentina in cerca di una nuova vita. A Buenos Aires, sette anni dopo, nacque Jorge Mario.

Nonostante la distanza geografica, Papa Francesco non ha mai reciso il legame con le sue terre d’origine. Nel corso degli anni, ha mantenuto vivi i contatti con i parenti astigiani – alcuni dei quali ancora residenti nella storica abitazione di Bricco Marmorito – e con quelli di Torino. Un legame affettivo che è emerso anche nelle cronache giornalistiche all’indomani della sua elezione a 266° Vescovo di Roma e guida della Chiesa Cattolica.

