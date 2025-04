Alessandria: ubriachi importunano i passanti, urinano sui muri e poi aggrediscono i carabinieri

ALESSANDRIA – Per un uomo di 54 anni e uno di 48 sono scattati rispettivamente un arresto e una denuncia in stato di libertà per rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti

Ha avuto inizio tutto quando i due soggetti, ubriachi e pluripregiudicati, sono stati segnalati dai passanti importunati lungo Corso Roma, dove urinavano sui muri.

La pattuglia dei carabinieri di Alessandria Cristo, intervenuta sul posto, è stata aggredita dal 54enne, andato in escandescenza alla richiesta di fornire le proprie generalità. Con l’ausilio di una seconda pattuglia proveniente dalla stazione di Castellazzo Bormida, l’uomo è stato condotto in caserma, dove ha persistito nell’aggredire e offendere i carabinieri.

Arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato processato con rito direttissimo e condotto in carcere. Denunciato invece per rifiuto di fornire le proprie generalità il 48enne in sua compagnia.

