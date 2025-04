La Union Volley Pinerolo diventa Monviso

PINEROLO – La Union Volley Pinerolo cambia volto e diventa Monviso Volley. Una delle quattro scquadre piemontesi impegnate nel campionato di volley di serie A1 ha deciso un passo imprtante, con grandi ambizioni.

“Un nuovo simbolo, il Monviso, – si legge nell’annuncio – un emblema autentico da sostenere e rappresentare per questa nuova sfida, con nuove energie e una nuova visione che punta a migliorare e a crescere non solo nello sport ma anche attraverso l’unione di una comunità di sostenitori e di imprese locali, grandi e piccole, sempre più ampia.

Il progetto presentato alla stampa e agli sponsor dal Direttore Generale Giovanni Fattori, alla presenza dei Sindaci di Villafranca Piemonte Agostino Bottano e di Pinerolo Luca Salvai accompagnati dai rispettivi Assessori allo Sport Flavio Vaschetto e Bruna De Stefanis ha visto anche il passaggio del testimone, per fine mandato, tra il Presidente uscente Claudio Prina, che resta a far parte del Direttivo della Società e il nuovo Presidente Enrico Galleano che assumerà la carica ufficialmente a partire dal 29 aprile p.v..”

