Torino accoglie la nuova LimeBike: è l’esordio europeo per la e-bike elettrica di ultima generazione

TORINO – La città di Torino è la prima in Italia e in Europa a introdurre la nuova generazione di biciclette elettriche condivise targate Lime. Si tratta della LimeBike, un modello aggiornato che punta su comfort, autonomia e sostenibilità, e che sarà presto disponibile con una flotta di oltre 600 mezzi.

L’azienda statunitense ha annunciato un investimento di oltre 3 milioni di euro per il lancio torinese, inserendosi nel percorso della città verso una mobilità sempre più attenta all’ambiente. Il nuovo modello di bicicletta elettrica assistita è stato progettato per essere più accessibile, durevole e adatto a un uso intensivo in ambito urbano.

Tra le principali novità tecniche della LimeBike:

un telaio ribassato per una maggiore accessibilità,

una sella ergonomica regolabile,

un’autonomia dichiarata fino a 155 km grazie alla nuova tecnologia di batteria intercambiabile,

pneumatici più larghi (6,35 cm) per una maggiore aderenza,

un baricentro più basso per migliorare la stabilità.

Secondo Lime, questi miglioramenti nascono anche dai riscontri ricevuti dagli utenti e dalle amministrazioni locali. La società ha infatti registrato un significativo aumento dell’utilizzo delle sue biciclette a Torino nell’ultimo anno: +700% a febbraio 2025 rispetto allo stesso mese del 2024, con un incremento del 55% nel numero di utenti attivi.

Il nuovo modello, già disponibile in città, si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento della mobilità urbana. Lime prevede di estendere la nuova flotta anche ad altre città italiane ed europee nei prossimi mesi, con l’obiettivo di favorire modalità di trasporto a basse emissioni e condivise.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese