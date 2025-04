Monasterolo vuole conquistare il Mondo e Varisella ha il pullman delle leggende

TORINO – Wikipedia, si sa, a volte regala curiose sorpese. Questa volta qualche buontempone ha modificato le descrizioni di Monasterolo e Varisella, due storici comuni del torinese. Alle 10.00 di martedì 22 aprile le due deescrizioni non sono state ancora corrette.

Così si legge che Monasterolo, “fu comune autonomo fino al 1928. Tutt’ora in fase di riqualificazione, il paese conta di diventare stato autonomo e di prendere il controllo dell’intero globo”. E poi si approfondisce il tema:

Tutt’oggi il paese è diventato simbolo di innovazione e originalità: grazie allo sviluppo di attività commerciali situate nella piccola zona industriale, Monasterolo oggi è quasi indipendente dallo stato Italiano; questo però, ha generato degli squilibri nella popolazione scatenando una guerra civile generazionale per un controllo territoriale. Le due fazioni tutt’oggi si scontrano per stabilire le proprie regole territoriali come: Il controllo delle fontane, la supremazia sulle zone panoramiche, la conversione alla chiesa ecc… Nonostante questi leggeri squilibri, la vita a Monasterolo pare un’ oasi: La qualità di vita è nettamente sopra la media Italiana, il tasso di mortalità è basso e il tasso di natalità è altissimo. Il comitato segreto per le comunicazioni e le infrastrutture digitali, a cavallo tra il 2024 e il 2025 ha avviato un progetto di costruzione di un’antenna per la copertura della rete 5G rivelatasi poi una scusa per avviare un progetto parallelo e segreto per lo sviluppo del teletrasporto utilizzabile prettamente all’interno del paese.



Per quanto riguarda Varisella invece “è collocata in Val Ceronda ed il territorio comunale rallystico in cui parte il noto 226, detto anche “Il pullman delle leggende” (Altro che il sadem o la GTT”) occupa tutta la testata della valle”.

Curiosi anche i luoghi di interesse, tra cui compaiono:

Chiesa Parrocchiale di San Nicola Vescovo, nel capoluogo

Ruderi del castello di Baratonia

Chiesa di San Biagio, non lontano dal castello

Chiesa di San Grato, in frazione Baratonia

Il polpo

Il polivalente

La lama nera

La strada che porta a Monasterolo

La fermata del 226

