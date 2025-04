Il Comune di Castellamonte cerca case sfitte per le famiglie sfollate a causa del maltempo

CASTELLAMONTE – Il Comune di Castellamonte cerca case sfitte da mettere a disposizione delle famiglie sfollate a causa del maltempo della scorsa settimana. In tutto sono una decina di famiglie.

“Siamo alla ricerca di appartamenti sul territorio castellamontese arredati e subito abitabili, con disponibilità di un contratto di affitto breve, intestato al Comune di Castellamonte”, fanno sapere da palazzo civico. Gli interessati possono contattare direttamente il Comune.

Oggi si è svolto un sopralluogo con Città metropolitana al quale ha preso parte anche il vicesindaco Jacopo Suppo. “La panoramica è complessa, ma non irrisolvibile – commenta Suppo – sul solo territorio di Castellamonte ci cono 6 interventi importanti da organizzare con un costo economico importante”.

Castellamonte ha ancora una frazione isolata per una frana. “Abbiamo dieci famiglie evacuate – conferma il sindaco Pasquale Mazza – due case dove difficilmente si potrà tornare ad abitare a breve e circa 20 cittadini ancora isolati, ma seguiti in modo costante dal Comune, per effetto di frane su strade comunali”.

