Mostra “Un compagno di lotta…” Le donne nella Resistenza biellese

TORINO – Nell’80° anniversario della Liberazione la Casa della Resistenza di Sala Biellese – con il patrocinio del Comune di Sala Biellese e dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia – presenta la mostra fotografica e documentale “Un compagno di lotta…” Le donne nella Resistenza biellese incentrata sui profili biografici delle oltre trecento donne che in qualità di partigiane, staffette e collaboratrici militarono nelle file delle formazioni resistenziali biellesi.

Le ricostruzioni biografiche si fondano principalmente sulla documentazioni dei fondi “Partigiane” dell’Archivio di Stato di Vercelli, “Gladys Motta” dell’archivio dell’Istorbive e “Riconpart” del portale Partigiani d’Italia; dove possibile sono state compiute verifiche presso gli uffici anagrafe e di stato civile dei Comuni della Provincia di Biella (e non solo…) – si ringraziano i funzionari degli uffici di Andorno, Biella, Buronzo, Camburzano, Campiglia Cervo, Coggiola, Cossato, Donato, Graglia, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ronco B.se, Roppolo, San Germano Vercellese, Sordevolo, Tollegno, Valdilana, Vigliano B.se – e ci si è avvalsi anche dell’aiuto delle sezioni ANPI del territorio biellese e di storici e conoscitori di storia locale: Ivana Barbero, Roberto Blotto, Fulvia Torta – Sala B.se e Bornasco; Vitantonio Iacoviello – Cavaglià; Teodoro Rizzi, Postua; Enzo Sacchetti e Circolo Mosaico – Candelo; Roberto Vanzi – Mottalciata; Andrea Cenedese, Nicoletta Feroleto – Anpi Biella sez. Staffette Garibaldine; Loredana Finetti – Anpi sez. Vallecervo; Antonio Filoni – Mongrando; Raffaella Pretta e “LaQuartaParete” – Costanzana; Bianca Tognolo – Este. Fondamentale è stata la collaborazione con Istorbive: un particolare ringraziamento va al direttore Enrico Pagano e a Raffaella Franzosi. Ai 15 pannelli di cui si compone la mostra – illustrati con le immagini dei fondi C. Buratti e L.Giachetti dell’Istorbive, dell’archivio fotografico della Casa della Resistenza e di fondi privati e ai cui testi ha collaborato Silvia Delzoppo – si aggiungono una cospicua esposizione di documenti – in particolare il lascito di Italia Restivo “Mammoletta”, staffetta della 2ª Brigata Garibaldi, donato nel 2024 alla Casa della Resistenza dal figlio Silvio Marconi che sarà presente all’inaugurazione – e alcuni cimeli di grande interesse e valore storico, quali la bicicletta utilizzata da Luigia Giacchino “Bruna” partigiana della Brigata Polizia e un piccolo telaio meccanico impiegato per la realizzazione di divise e indumenti per i partigiani. L’inaugurazione si terrà sabato 3 maggio alle ore 15:00 presso i locali della Casa della Resistenza in via Ottavio Rivetti 5 a Sala Biellese: è prevista la partecipazione di Lea Gariazzo, classe 1924, che fu staffetta partigiana nella 50ª Brigata Garibaldi con il nome di battaglia “Katia”. La mostra sarà visitabile fino al 18 ottobre con i seguenti orari: domenica 4 maggio dalle 15 alle 18 dal 3 maggio al 28 giugno: sabato dalle 15 alle 18 – martedì dalle 20 alle 22 dal 6 luglio al 18 ottobre: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 – martedì dalle 20 alle 22 su appuntamento

