Piscina Trecate a metà servizio: chiuse due vasche per problemi tecnici

TORINO – Disagi in vista per i frequentatori della piscina Trecate, situata in via Alecsandri Vasile 31, nel quartiere torinese di Pozzo Strada. La Circoscrizione 3 ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che, a causa di problemi tecnici non specificati, due delle principali vasche dell’impianto resteranno chiuse fino a data da destinarsi.

Si tratta della vasca da 25 metri, utilizzata per le attività sportive e i corsi di nuoto, e della vasca ricreativa, particolarmente frequentata nel periodo invernale. Entrambe non saranno accessibili nei prossimi giorni, riducendo di fatto la piena operatività dell’impianto.

