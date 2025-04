Piemonte, per oggi e domani emessa allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

TORINO – Come vi avevamo già anticipato, dal pomeriggio di oggi è previsto un aumento dell’instabilità sul Piemonte a partire dai settori alpini, con rovesci e temporali che dal tardo pomeriggio andranno intensificandosi traslando verso le zone di pianura e collina, risultando localmente di forte intensità.

Allerta gialla per temporali

Per questo motivo Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla – valida per oggi e per la giornata di domani – per rischio idrogeologico e temporali sulle pianure di Torinese, Vercellese e Novarese e sul Piemonte orientale.

Temporali sono attesi dalle ore centrali in formazione a ridosso dei rilievi, più probabili e diffusi sui settori occidentali e settentrionali, più sporadiche e sparse altrove; nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni sulle pianure, con valori moderati o forti.

In serata venti di foehn nelle vallate alpine e temporali che interesseranno anche l’Astigiano e l’Alessandrino fino al primo mattino.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese