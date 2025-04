Spera, l’autobiografia di Papa Bergoglio scritta con il piemontese Carlo Musso

Nei giorni successivi alla morte di Papa Francesco il libro piû venduto in assoluto è diventato Spera, l’autobiografia di Papa Bergoglio realizzata a quattro mani con Carlo Musso: scrittore ed editore, piemontese in particolare monferrino, ex direttore editoriale nonfiction di Sperling & Kupfer , poi di Piemme, poi nel Gruppo Mondadori e e fondatore dell’editore indipendente Libreria Pienogiorno Proprio in coincidenza con l’uscita del libro il Papa aveva debuttato su TikTok attraverso l’account della Mondadori in un video in cui il Pontefice ringrazia Carlo Musso per averlo aiutato nel ricordare momenti importanti della sua vita nella stesura di Spera che è cominciata nel marzo del 2019.

Il libro è uscito contemporaneamente in più di 80 paesi e in diverse lingue. Inizialmente il papa voleva che fosse pubblicato dopo la sua morte, ma l’uscita è stata anticipata al 2025 in occasione del Giubileo, senza sapere ovviamente che sarebbe anche coinciso con la morte del Papa Piemontese.

Si tratta della seconda volta in cui Francesco scrive un libro sulla storia della sua vita, dopo Life, La mia storia nella Storia, autobiografia scritta con Fabio Marchese Ragona euscito nella primavera del 2024 con Harper Collins.

Spera parte dai primi del Novecento, con le radici italiane e l’avventurosa emigrazione in America Latina degli avi, per poi raccontare attraverso l’infanzia, gli entusiasmi e i turbamenti della giovinezza, la scelta vocazionale, la maturità, fino a coprire l’intero pontificato e il presente.

Francesco parla nella biografia del rapporto tra fede e umorismo.

La vita inevitabilmente ha le sue tristezze, che fanno parte di ogni cammino di speranza e di ogni cammino verso la conversione. Ma è importante evitare di crogiolarsi nella malinconia a tutti i costi, di non lasciare che questa amareggi il cuore. L’ironia è una medicina che aiuta a superare la tentazione del nascisismo.

