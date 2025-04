Torino celebra Star Wars: il 4 maggio una giornata galattica al Museo della Fantascienza

TORINO – I fan di Star Wars hanno già segnato la data: sabato 4 maggio il Mufant – Museo della Fantascienza di Torino si trasformerà in un punto di ritrovo per Jedi, Sith, droidi e contrabbandieri di ogni galassia, per una giornata interamente dedicata alla celebre saga cinematografica creata da George Lucas.

In occasione del tradizionale Star Wars Day il museo torinese propone un pomeriggio di eventi pensati per coinvolgere appassionati di tutte le età.

Il programma prenderà il via alle ore 16 con una conferenza a tema spade laser, tenuta da Paolo Negri, collaboratore del museo ed esperto del settore. Durante l’incontro si approfondiranno curiosità e retroscena su una delle armi più iconiche della storia del cinema.

Alle 17 sarà il momento dell’azione, con l’esibizione di scherma coreografica con spade laser a cura dell’associazione sportiva dilettantistica Phoenix Saber. Uno spettacolo che promette di coniugare passione sportiva e immaginario fantascientifico.

La giornata si concluderà alle 18 con la sfilata cosplay attraverso le sale del museo, occasione per ammirare i costumi più creativi e fedeli all’universo di Star Wars. Al termine della sfilata verrà premiato il miglior costume.

L’invito del museo è chiaro: “Venite in cosplay per rendere ancora più colorata e vivace questa giornata”. Che siate dalla parte dell’Impero o della Ribellione, il 4 maggio a Torino sarà il momento perfetto per immergersi nella forza.

