Torino, nuova sperimentazione per i parcheggi: agevolazioni a Bixio, Palagiustizia e proroga per il Lancia

TORINO – A partire dal 1° giugno 2025, Torino introdurrà una nuova sperimentazione per abbonamenti agevolati nei parcheggi Bixio e Palagiustizia, riservati a residenti e dimoranti nelle zone circostanti. La Giunta comunale ha approvato questa iniziativa, su proposta dell’assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta, con l’obiettivo di migliorare la sosta e incentivare l’intermodalità.

Abbonamenti Agevolati: Dettagli Tariffe e Orari

Chi sottoscriverà l’abbonamento potrà parcheggiare nei parcheggi Bixio e Palagiustizia (situati nella Circoscrizione 3 di Torino) dalle 15:00 alle 9:00 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì, e per tutta la giornata il sabato e nei festivi. L’orario di validità per il parcheggio Lancia è stato esteso alle 15:00 (in precedenza l’accesso era consentito dalle 16:30), mantenendo invariato il costo mensile.

Le tariffe sono le seguenti:

55 euro al mese (140 euro per il trimestrale) per i residenti

75 euro al mese (195 euro per il trimestrale) per i dimoranti

Proroga per il Parcheggio Lancia e Servizio Linea STAR

Per il parcheggio Lancia, sono state prorogate le agevolazioni in essere. Inoltre, i titolari degli abbonamenti agevolati nei parcheggi Bixio e Palagiustizia potranno utilizzare gratuitamente la linea STAR, che collega diverse zone di Torino e facilita gli spostamenti in città. Questo servizio è già disponibile per i parcheggi Fontanesi in Circoscrizione 7 e in futuro sarà esteso ad altri parcheggi di corona del centro.

Un Iniziativa per l’Intermodalità e la Mobilità Sostenibile

Con questa misura, l’amministrazione comunale intende favorire l’intermodalità, incentivando l’uso dei mezzi pubblici. Gli automobilisti avranno la possibilità di parcheggiare facilmente nelle aree limitrofe al Palagiustizia e Bixio e, allo stesso tempo, muoversi in città senza difficoltà grazie ai mezzi pubblici. “La nostra priorità è rendere gli spostamenti in città più agevoli, ridurre la congestione e offrire una soluzione pratica a residenti e dimoranti,” ha dichiarato l’assessora alla Mobilità, Chiara Foglietta.

