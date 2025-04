Basket: la Bertram Derthona Tortona si arrende a Milano, la partita finisce 68-85

CASALE MONFERRATO – Niente da fare per la Bertram Derthona Tortona che si arrende ai tre volte campioni d’Italia in carica.

L’EA7 Emporio Armani Milano restituisce la sconfitta dell’andata al Forum passando al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per 85-68 nella 28^ giornata della Serie A Unipol.

Il parziale che decide la sfida a favore degli ospiti biancorossi arriva nella seconda metà del terzo quarto, un 4-18 per passare dalla situazione di sostanziale equilibrio avuta fin lì, 43-46, al 47-64 con cui chiudono nettamente avanti il terzo periodo trascinati offensivamente da Mirotic, LeDay e Shields e da qualche persa di troppo dei padroni di casa.

Che sono costretti ad incassare la quinta sconfitta consecutiva, rischiando di dire addio definitivamente alla rincorsa playoff nel caso in cui la diretta concorrente Venezia, impegnata dalle ore 20, batta in casa il fanalino di coda Pistoia, rendendo impossibile qualsiasi aggancio all’ottava piazza con due turni rimasti di regular season.

La partita

Inizio complicato per l’attacco tortonese, la difesa di Milano costringe a tiri non facili, quando arriva il tecnico per proteste a coach De Raffaele dopo diversi contatti dubbi su Kamagate Milano prova la fuga con Mannion e LeDay protagonisti con 7 punti a testa per il 9-18 del 6’. La Bertram entra in gara e risponde con un immediato 7-0 di controbreak sulla scia dell’attivismo di Vital, ma gli ultimi punti sono dell’Olimpia per fissare il 16-22 della prima minipausa.

In uscita dalla panchina Denegri accende come suo solito il PalaEnergica, due triple consecutive dell’esterno riportano a contatto il Derthona a metà secondo parziale (29-31), l’uno-contro-uno vincente di Gorham su LeDay lo mette ancora più vicino, 31-32 al 17’, grazie anche al lavoro ai fianchi di Biligha (il migliore in campo a metà gara per valutazione con 13 in 10’ giocati).

Il canestro allo scadere di Shields neutralizza in parte la precedente tripla di Baldasso per portare Milano sul +5 dell’intervallo, 36-41.

Tortona tiene lì l’Olimpia anche ad inizio ripresa, fin quando non sale in cattedra Mirotic. Sono un paio di bombe dell’ex NBA ad aprire il break decisivo, che parte dal 43-46 a metà secondo periodo. Dopo un primo tempo da 2/12, Milano trova ormai con costanza la mira da oltre l’arco, è un altro canestro pesante, ad opera di LeDay, a posizionarla per la prima volta in doppia cifra di margine approfittando anche di un paio di perse a metà campo dei padroni di casa, 45-56 a poco più di due minuti e mezzo dall’ultima minipausa.

Gli ospiti prendono il largo, è ancora Mirotic a dilatare il margine e Shields completa l’opera con 5 di fila per il 45-64, con Biligha a fissare il -17 Tortona all’arrivo dell’ultima minipausa, 47-64.

Nel quarto periodo la Bertram non trova le risorse necessarie per riavvicinarsi e arriva la sconfitta che mette in parità il suo record stagionale in Serie A, 14 vinte e 14 perse.

Per la Bertram c’è adesso un altro turno casalingo, domenica prossima alle ore 18:15 la sfida contro Napoli, l’ultima della fase regolare 2024/25 sul parquet di casa.

