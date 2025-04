Riaperta la Strada provinciale 169 della Val Germanasca, era stata chiusa per una frana – FOTO

TORINO – È stata riaperta alle 19 la Strada Provinciale 169 della Val Germanasca, interrotta da questa mattina a causa di una frana avvenuta nel tratto tra le frazioni Chiotti Inferiori e Trossieri del Comune di Perrero.

Per consentire nuovamente il transito si è dovuto procedere alla rimozione di alcuni massi di notevoli dimensioni che si erano staccati dal versante a monte della SP 169 e avevano ostruito la carreggiata. La caduta delle rocce aveva reso necessario l’intervento del personale dell’Unità operativa di Pinerolo della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino per la chiusura della strada.

È stata utilizzata una pala munita di un martello pneumatico per frazionare i massi di maggiori dimensioni, che erano caduti a valle in due diversi momenti. L’alta Valle Germanasca non era comunque isolata, poiché era consentito salire oltre la frazione Trossieri e scendere da Prali e da Perrero utilizzando una strada comunale percorribile a senso unico alternato.

Domani mattina inizieranno anche le operazioni per la verifica della stabilità del versante. Gli esperti rocciatori di una ditta incaricata dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana si accerteranno che non vi siano ancora massi che rischiano di cadere a valle e procederanno alla chiodatura delle rocce ove necessario. A seguire si procederà alla ricostruzione del muro di contenimento e monte della carreggiata nel punto in cui si è verificata la frana.

