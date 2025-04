Torino: il mercato immobiliare cresce soprattutto in Aurora, Barriera e Falchera

TORINO – Buone notizie per le zone più remote della città: torna a crescere il mercato immobiliare a Falchera, Aurora e Barriera di Milano.

La compravendita di case a Torino Nord

Stando ai dati del 2024 provenienti dell’Osservatorio Immobiliare Fiaip di Torino e provincia, la rinascita del mercato immobiliare è trainato da Torino Nord.

Un lungo periodo di stagnazione che, complici i prezzi in rialzo in altre zone della città, vede la sua fine. Sono infatti in rialzo le transazioni immobiliari i in aree come Aurora, Barriera di Milano e Falchera.

Altra concausa di questo fenomeno è l’intensa riqualificazione di alcune aree strategiche. Aurora ha visto crescere il valore immobiliare del 7%, grazie alla riqualificazione di Borgo Valdocco e Porta Palazzo, con prezzi medi saliti a 1.520 euro al metro quadro. In Barriera di Milano, invece, la nuova stazione ferroviaria Rebaudengo ha migliorato l’accessibilità e spinto le quotazioni in su del 5,4%, fino a una media di 1.080 euro al metro quadro.

Con un balzo del 6,4%, cresce anche Falchera: per la prima volta vengono superati i mille euro al metro quadro. Un rialzo dovuto principalmente a To Dream, il parco commerciale i cui benefici si sono estesi anche a Settimo Torinese.

Lo stato di salute del mercato immobiliare torinese

La ripresa del mercato immobiliare torinese si conferma: nell’ultimo anno le compravendite sono cresciute dell’1,6% e i prezzi medi del 4%. Gli esperti prevedono un’ulteriore crescita nel 2025, se i tassi sui mutui resteranno favorevoli e continueranno gli interventi di rigenerazione urbana nelle periferie.

