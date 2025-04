Le ricerche del 13enne disperso nel Tanaro sono state interrotte

VERDUNO – Sono state interrotte ieri sera le ricerche di Abdou Ngom, il tredicenne scomparso nel fiume Tanaro. L’interruzione è dovuta al fatto che purtroppo non sono emersi ulteriori indizi per continuare, ma in caso di segnalazioni circostanziate, la catena dei soccorsi sarà subito riattivata.

Per ritrovarlo si sono mobilitati per una settimana i mezzi e le squadre dei vigili del fuoco, insieme alle pattuglie dei carabinieri e ai volontari della protezione civile. Sul posto hanno operato unità specializzate in interventi di soccorso fluviale, droni ed elicotteri, oltre ai sommozzatori arrivati da Bologna e da Firenze.

Di origini senegalesi e residente con la famiglia a Bra, il ragazzo si trovava in escursione lungo il greto del Tanaro insieme ad alcuni amici. Stavano facendo il bagno nei pressi della spiaggia dei cristalli di Verduno. All’improvviso gli amici avevano visto Abdou venire travolto dalla corrente e scomparire. Non sapeva nuotare, ha raccontato con voce rotta il padre, e la sua bicicletta è stata ritrovata poco distante.

