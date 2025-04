Corsa dei buoi di Caresana, la LEAL denuncia i maltrattamenti subiti dagli animali – VIDEO

CARESANA – La LEAL fa sapere di aver acquisito un video che documenta gravi episodi di maltrattamento ai danni degli animali coinvolti nella Corsa dei Buoi di Caresana, storica manifestazione di origini medievali arrivata alla 789ª edizione che si è svolta domenica 27 aprile 2025 in onore di San Giorgio

Nel filmato, dicono, si osserva come i buoi vengano a freddo colpiti sul muso già all’inizio della gara. LEAL tramite il proprio ufficio legale sporge denuncia per violazione dell’art. 544-ter c.p. che punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti insopportabilmente dolorosi.

Durante la corsa dei buoi l’ambiente rumoroso, la presenza di folla e gli incitamenti generano paura, ansia e stress. Durante il percorso, i buoi possono scivolare sull’asfalto o inciampare, con rischio di traumi agli arti, contusioni o fratture. Interventi per stimolare la corsa, come l’uso di pungoli, fruste o altri strumenti che provocano dolore costituiscono forme di maltrattamento.

LEAL ha sempre condannato manifestazioni che, per celebrare una ricorrenza, ricorrono al maltrattamento animale, perpetuando rituali crudeli e anacronistici che sfruttano gli animali come oggetti di divertimento. LEAL chiede che vengano rispettate le normative vigenti e rinnova il proprio impegno per l’abolizione di tutte le manifestazioni che prevedono l’utilizzo di animali in condizioni di sofferenza.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese