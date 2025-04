Urto con il treno a Torino Lingotto, le ricerche non hanno trovato alcun corpo: 32 treni cancellati

TORINO – È un mistero, quello della persona investita da un convoglio a Torino Lingotto. Il macchinista ha sentito l’urto, ma le ricerche dei i vigili del fuoco con l’ausilio delle squadre speleo-alpino-fluviali e della polizia ferroviaria non hanno trovato alcun corpo.

Per le operazioni necessarie, però, sono stati cancellati o parzialmente cancellati oltre 32 treni che sarebbero dovuti passare per la stazione di Torino Lingotto. In gran parte i treni coinvolti sono quelli del Servizio ferroviario metropolitano, ma anche alcuni Regionali veloci e l’Intercity Torino-Salerno, che, partito dalla stazione di Torino Nuova alle 10:20, ha accumulato un ritardo di oltre 80 minuti. Il nodo ferroviario è tornato nella norma intorno alle 12.

