Dove si trovano le telecamere per la rilevazione delle infrazioni semaforiche a Torino

TORINO – A partire dalle ore 00.00 di lunedì 5 maggio all’incrocio stradale tra corso Venezia, via Breglio e via Lauro Rossi a Torino sarà attivato un nuovo impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche.

Il nuovo impianto è un sistema automatico di controllo e rilevamento delle infrazioni semaforiche ai sensi dell’articolo 201, commi 1 bis e 1 ter, del Codice della Strada e andrà ad aggiungersi agli altri 13 dispositivi già attivi in città.

Il sistema rileva e documenta il passaggio con il rosso da parte dei veicoli ed effettua una serie di fotogrammi in sequenza al fine di consentire all’operatore di Polizia Locale di verificare che non ci siano, ad esempio, cause di giustificazione (come lo spostamento dovuto alla necessità di far transitare un mezzo di soccorso) e di accertare senza ragionevole dubbio la condotta illecita.

Gli effetti positivi degli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche a Torino

Gli effetti degli impianti sulla sicurezza stradale sono evidenti sia in relazione al numero dei sinistri rilevati, che da quando sono stati installati i dispositivi sono diminuiti in media del 50%, sia in relazione alle conseguenze degli stessi, con una diminuzione di circa il 30% del numero delle persone che hanno dovuto ricorrere a cure mediche in seguito allo scontro.

Il proseguimento della marcia con luce rossa comporta una sanzione di euro 167 (ridotta del 30% e quindi a euro 116 in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica), con decurtazione di 6 punti patente.

Dove sono gli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche a Torino

Di seguito la lista completa di tutti gli altri impianti attivi a Torino: corso Regina Margherita – corso Potenza; corso Vercelli – corso Novara; corso Peschiera – corso Trapani; corso Giambone – corso Corsica; corso Agnelli – corso Tazzoli; corso Lecce – corso Appio Claudio; via Pianezza – via Nole – corso Potenza; corso Siracusa – via Tirreno; corso Vittorio Emanuele II – corso Vinzaglio; corso Bramante – corso Unione Sovietica; piazza Pitagora – corso Orbassano; corso Inghilterra – corso Vittorio Emanuele II – corso Castelfidardo; piazzale San Gabriele di Gorizia – corso Unione Sovietica.

