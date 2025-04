Abbattuta con microcariche esplosive la ex Gondrand di via Cigna a Torino

TORINO – E’ stata abbattuta questa mattina con l’utilizzo di alcune microcariche esplosive la struttura della ex Gondrand di via Cigna a Torino. Nelle scorse settiman la struttura, pericolante, era stata sgomberata per l’ennesima volta, anche in seguito ad un incendio che l’aveva coinvolta.

Ora bisognerà procedere alla bonifica anche perchè su quell’area verrà realizzata una stazione della linea 2 della metropolitana, la stazione ferroviaria Rebaudengo, il terminal autobus e il collegamento tra corso Venezia e l’asse autostradale nord.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese