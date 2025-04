Fermati a Torino in 4 con un arsenale in auto

TORINO – Pomeriggio di tensione il 25 aprile in corso Moncalieri, dove quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di concorso in detenzione di armi. I militari li hanno fermati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, insospettiti da alcune manovre mentre il veicolo percorreva una zona già sotto osservazione per recenti rapine in villa e furti contro il patrimonio.

L’intervento è scattato nei pressi di via Curtatone: i carabinieri hanno bloccato il mezzo e sottoposto i quattro – di 23, 34 e due di 37 anni – a perquisizione. Sin da subito, gli occupanti sono apparsi nervosi. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti una pistola Beretta calibro 6,35 con caricatore inserito e sei colpi, un coltello a serramanico e uno sfollagente telescopico.

Successivi accertamenti hanno rivelato che l’arma da fuoco risultava rubata nella provincia di Biella. Nessuno dei quattro è stato in grado di giustificare la propria presenza in zona né il possesso delle armi, circostanza che ha portato all’arresto immediato e al trasferimento in carcere a Torino.

Oltre all’accusa di concorso in detenzione di armi, i quattro dovranno rispondere anche di concorso in ricettazione e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con episodi criminali recenti nella zona collinare torinese.

