Si è scusato il pilota dell’aereo che è passato tra gli scialpinisti sul Monte Rosa: grave errore di valutazione

TORINO – Sono arrivate le scuse da parte del pilota svizzero che sabato mattina ha portato il suo aereo da turismo, un Piper, a sfiorare un gruppo di alpinisti impegnati in un trofeo sul Monte Rosa. Il cittadino svizzero ha inviato una lettera in cui parla di un “grave errore di valoutazione”.

Cari colleghi piloti di montagna, volo da 45 anni, dal 2025 ho la formazione per atterraggi e decolli sui ghiacciai. Ho commesso un grave errore di valutazione sul Monte Rosa, segnalato immediatamente al servizio di segnalazione eventi. Attendo la procedura e mi dispiace profondamente per la comunità che amo più di tante altre cose. Spero che non accada mai a nessuno di voi. Mi dispiace davvero tanto.