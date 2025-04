In attesa di conoscere il nuovo Papa nel mondo ci sono 4 antipapi viventi

TORINO – Mentre la Chiesa Cattolica è in fermento per l’elezione del successore di Papa Francesco (il conclave si aprirà il 7 maggio), nel mondo ci sono ben quattro Papi alternativi (o antipapi) viventi e (più o meno) attivi.

Lo ha ricordato il giornalista Alessandro Capriccioli con una serie di post sul suo profilo Facebook, che vi proponiamo anche qui.

Pietro III

Secondo la Chiesa Cattolica Palmariana è in carica l’antipapa Pietro III (al secolo Joseph Odermatt), successore di Gregorio XVIII (al secolo Jesús Hernández y Martinez), successore di Pietro II (al secolo Manuel Alonso Corral), successore di Gregorio XVII (al secolo Clemente Domínguez y Gomez), autoproclamatosi successore di Paolo VI alla morte di quest’ultimo (secondo i palmariani avvenuta per avvelenamento) a seguito di una visione estatica durante la quale Gesù Cristo in persona lo eleggeva papa, il 6 agosto del 1978.

Michele II

Sono pochissimi (una decina) i seguaci dell’antipapa Michele II (al secolo Rogelio del Rosario Martinez), eletto per sorteggio nel 2023 quale successore di Michele I (al secolo David Bawden), a sua volta eletto antipapa in Kansas nel 1990 da sei persone (lui stesso, i suoi genitori, una coppia di amici e una sua sostenitrice).

Gregorio XVIII

Secondo gli Apostoli dell’Amore Infinito è invece in carica l’antipapa Gregorio XVIII (al secolo Michel Lavallée), successore di Gregorio XVII (al secolo Jean-Gaston Tremblay), autoproclamatosi papa dopo aver rotto con Clemente XV (al secolo Michel-Auguste-Marie Collin), a sua volta antipapa essendosi autoproclamato tale nel 1950 a seguito di alcune rivelazioni divine.

Raphael Titus Otieno

Infine per l’ultraconservatrice Legione di Maria della missione ecclesiastica africana, che conta alcuni milioni di seguaci, è invece in carica l’antipapa Raphael Titus Otieno, successore di Maria Pius Lawrence Chiaji Adera, successore di Timothy Blasio Ahitler, autoproclamatosi papa nel 1991 in Kenya.

