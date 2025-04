La Provinciale 1 delle Valli di Lanzo è stata riaperta da Balme al Pian della Mussa

TORINO – Da questa mattina è stato riaperto al traffico il tratto della Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo tra l’abitato di Balme e il Pian della Mussa, che rimane chiuso al traffico nei mesi invernali, trattandosi di un’arteria di alta montagna, caratterizzata da un andamento molto tortuoso e con una carreggiata di limitata larghezza. Si sono infatti concluse le operazioni di pulizia della sede stradale e le necessarie verifiche tecniche

La Provinciale 1 è quindi riaperta tra il Km 57+092 e il Pian della Mussa al Km 62+570. Sul tratto in questione sono in vigore il limite di velocità a 30 km orari e il divieto di sorpasso per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia. Rimane chiuso al traffico per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, il tratto terminale della SP 1, tra il km 62+570 e il km 62+744.

