Dramma nel Sesia, cittadino di Quarona scompare nel fiume: in corso le ricerche

QUARONA – A dare la tragica notizia è il primo cittadino di Quarona, Francesco Pietrasanta, che riferisce in un post social: “Una brutta notizia per la nostra comunità. Un cittadino quaronese ha avuto una disgrazia in queste ore sul fiume Sesia. Le forze dell’ordine e i soccorsi stanno proseguendo le ricerche con tutti i mezzi a disposizione. Una preghiera per lui e la famiglia”.

Attualmente sono in azione i vigili del fuoco con l’elicottero in sorvolo oltre alla presenza di volontari.

La notizia fa venire subito alla mente le due tragedie consumate negli ultimi giorni a Verduno e a Novara. Il 13enne Abdou Ngom era caduto nel Tanaro a Verduno sotto gli occhi degli amici che hanno tentato invano di salvarlo: per lui le ricerche sono state interrotte. L’altro giovane Arslan Ahmed di 21 anni era caduto nel canale Quintino Sella a Novara e purtroppo due giorni dopo è stato ripescato il corpo senza vita.

