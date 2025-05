Ad Acqui Terme sarà vietata la vendita di bevande in vetro durante gli eventi pubblici fino a fine anno

ACQUI TERME – Fino a fine anno, ad Acqui Terme sarà vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine, in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate, patrocinate o autorizzate dal Comune o da altri soggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Lo ha deciso un’ordinanza del sindaco di Acqui, Danilo Rapetti Sardo Martini; il COmune spiega: “il provvedimento nasce dall’esigenza di tutelare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, in particolare nei periodi di maggiore afflusso di persone, come la stagione estiva e durante eventi nel centro cittadino. I contenitori in vetro o in metallo, infatti, possono rappresentare un pericolo se abbandonati o utilizzati impropriamente”.

Nello specifico, saranno interessati al divieto: pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, ecc.); attività similari (gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.); circoli privati.

Il divieto si applica anche alla vendita da asporto, che dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica, con versamento diretto da parte del gestore.

È consentita la somministrazione nei dehors o strutture gestite dal locale, a condizione che i contenitori vengano subito ritirati e smaltiti correttamente.

È consentita la vendita di bevande in vetro/lattine da parte di esercizi commerciali al dettaglio (fissi o ambulanti) solo se in confezioni chiuse da asporto.

È fatto divieto agli avventori di accedere alle aree delle manifestazioni con bottiglie di vetro o lattine già in proprio possesso.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese