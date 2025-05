Approvato l’ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido che aggiungerà una quarta linea

TORINO – L’assemblea dei 28 Consorzi dei rifiuti del Consiglio d’ambito dell’Autorità regionale dei rifiuti, presieduta da Paolo Foietta ha approvato l’ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido, gestito da Trm, di cui sono i principali azionisti Iren (80%), Città di Torino (16,51%) e Acea Pinerolese Industriale (1,8,).

La richiesta dei gestori prevede di aggiungere una quarta linea alle tre già attive, che permette di portare i rifiuti trattati all’anno dalle attuali 590 mila tonnellate a circa 850 mila. La proposta è stata approvata con il voto favorevole di 27 consorzi so 28. L’unico voto contrario è stato quello del sindaco di Pinerolo, Luca Salvai presente nella veste di presidente del Consorzio Acea dei rifiuti che raggruppa 47 Comuni del Pinerolese.

Luca Salvai nella dichiarazione di voto ha dichiarato : “Il mio no è a titolo personale, poichè non avendo consultato gli altri membri del direttivo del Consorzio, non ho un mandato in questo senso”.

Il Consiglio Comunale di Rivoli ha espresso una forte preoccupazione a riguardo del progetto di ampliamento dell’impianto di Termovalorizzazione del Gerbido, e la necessità di uno studio indipendente che sia in grado di valutare in maniera approfondita l’impatto ambientale che tale intervento potrebbe generare sul territorio.

Contrari politicamente Unia e Di Sabato del Movimento 5 Stelle: “Un chiaro e netto “no” alla nuova linea di incenerimento al termovalorizzatore del Gerbido. Durante la serata è emerso chiaramente come non esista alcuna reale necessità di dare vita a questo progetto, ma solo una mancanza di volontà nell’investire sulla differenziata, sul riciclo, sul riuso, sulle fonti rinnovabili. Siamo convinti della necessità di investire maggiormente sulla raccolta differenziata – sia per quanto riguarda il servizio stesso sia per quanto riguarda l’attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, sulla riduzione dei rifiuti prodotti, sulle pratiche di riciclo e riuso”.

