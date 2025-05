Castelnuovo Don Bosco, la capitale italiana della produzione di aeromobili ultraleggeri

Castelnuovo Don Bosco è famosa nel mondo per aver dato in natali a San Giovanni Bosco e a San Giuseppe Cafasso. Proprio in onore di Don Bosco ha cambiato nel 1930 la sua denominazione da Castelnuovo d’Asti e ospita la casa natale di San Giovanni Bosco, e il grandioso santuario.

Ma Castelnuovo don Bosco è anche una delle capitali italiane dell’aviazione leggera dato che nel comune ha sede ICP Srl (Industria Costruzione Progetti), fondata nei primi anni ’80 per la produzione di cablaggi per il comparto elettrodomestico ed elettromeccanico, si è poi specializzata nella progettazione e produzione di aeromobili ultraleggeri e kit di costruzione per aerei diventando un punto di riferimento internazionale nel panorama dell’aviazione sportiva e ricreativa. L’idea è quella di offrire a piloti e appassionati la possibilità di costruire il proprio aereo grazie a kit dettagliati e altamente personalizzabili.

A fianco dello stabilimento è anche nata l’Aviosuperficie di Castelnuovo Don Bosco per avere una pista dove collaudare i propri velivoli e ricevere i clienti per la manutenzione dei loro mezzi. Grazie alla pista si è anche sviluppato l’Aero Club Castelnuovo Don Bosco per sviluppare e diffondere sul territorio la cultura aeronautica e l’amore per il volo, con una scuola di volo certificata dall’Aero Club d’Italia.

In seguito si è deciso di adibire tale struttura ad aviosuperficie per contribuire allo sviluppo e alla promozione del volo da diporto e sportivo ed intensificare l’avioturismo italiano così come quello straniero, grazie alla posizione strategica di “porta d’entrata delle Alpi”, proponendosi come scalo avioturistico del Nord-Ovest.

ICP ha progettato diversi modelli di successo come ICP Savannah: Un velivolo celebre per la sua robustezza e semplicità, adatto anche a piste non preparate, molto apprezzato da scuole di volo e piloti privati. Poi c’è ICP Ventura, versione più moderna e aerodinamica, pensata per voli più rapidi ed efficienti, senza rinunciare alla maneggevolezza e ICP Bingo: il modello entry-level, compatto e accessibile, perfetto per chi muove i primi passi nel volo ultraleggero.

Negli ultimi anni, ICP ha introdotto tecnologie digitali, sistemi avionici avanzati e soluzioni eco-compatibili, come la predisposizione per motori elettrici e a basse emissioni. I velivoli ICP sono omologati e volano in decine di paesi nel mondo, inclusi Stati Uniti, Brasile, Sudafrica, Australia e diversi paesi europei.

