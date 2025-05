Corteo commemorativo per la scomparsa del “Grande Torino”: le linee GTT che varieranno il servizio

TORINO – Si svolgerà domenica 4 maggio 2025 il corteo commemorativo in ricordo della scomparsa del “Grande Torino” sul percorso: P.za Solferino – V. Pietro Micca – P.za Castello – V. Po – P.za Vittorio Veneto – Ponte Vittorio Emanuele II – C.so Casale – P.za Modena.

Di conseguenza varieranno il servizio le linee: 3 – 4 – 4N – 6 – 7 – 8 – 11 – 13 BUS – 14 – 15 – 16 CD – 16 CS – 18 – 19 – 27 – 29 – 30 – 54 – 55 – 56 – 59 – 61 – 63 – 67F – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 78 – Venaria Express – LINEA EXTRAURBANA 107.

Tutti gli orari delle modifiche temporanee di percorso delle linee potrebbero subire variazioni in funzione dell’andamento della manifestazione.

In particolare

LINEA 3. Dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

Direzione corso Tortona: effettua l’ultima fermata per il servizio passeggeri in corso Tortona angolo corso Belgio (fermata n° 598). Non effettua sosta di capolinea e prosegue fuori servizio.

Direzione Vallette: effettua la prima fermata per il servizio passeggeri in corso Belgio prima di via Ricasoli (fermata n. 572), quindi prosegue per corso Regina Margherita, percorso normale.

LINEA 4. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

Direzione C.so Unione Sovietica / C.so Sebastopoli: da C.so Giulio Cesare / C.so Regina Margherita deviata per C.so Regina Margherita – Rondò della Forca – dove effettua inversione di marcia, quindi prosegue per C.so Regina Margherita.

Direzione V. delle Querce (Falchera): da C.so Regina Margherita prosegue per C.so Regina Margherita – C.so Giulio Cesare – percorso normale.

LINEA 4N. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

Direzione V. Sacchi: da V. Sacchi / C.so Vittorio Emanuele II prosegue in servizio passegggeri per V. XX Settembre – V. Bertola – V. San Tommaso – V. dell’Arsenale – C.so Vittorio Emanuele II – V. Sacchi.

Direzione Str. del Drosso: da V. Sacchi prosegue segue il percorso normale.

LINEA 6.

1ª fase dalle ore 10.15 alle ore 11.15.

Direzione P.za Carlo Felice: da C.so Gabetti deviata per C.so Casale – C.so Moncalieri – a destra per Ponte Umberto I – C.so Vittorio Emanuele II – segue percorso normale.

Direzione C.so Gabetti: da C.so Vittorio Emanuele II / V. Madama Cristina deviata per C.so Vittorio Emanuele II – Ponte Umberto I – C.so Moncalieri – C.so Casale – C.so Gabetti.

2ª fase dalle ore 11.15 alle ore 13.00.

Direzione P.za Carlo Felice: da C.so Tortona, senza effettuare sosta di capolinea segue percorso normale fino in V. Rossini / C.so Regina Margherita, quindi prosegue per C.so Regina Margherita – V. Milano – V. San Francesco d’Assisi – V. Bertola – V. San Tommaso – V. Arsenale – C.so Vittorio Emanuele – P.za Carlo Felice – capolinea normale.

Direzione C.so Gabetti: dal capolinea di P.za Carlo Felice a destra per C.so Vittorio Emanuele II – a destra per C.so Re Umberto – P.za Solferino – a destra per V. Pietro Micca – a sinistra per V. XX Settembre – a destra per C.so Regina Margherita – Rondò Rivella – C.so Regina Margherita – a sinistra per V. Rossini – segue percorso normale sino in C.so Tortona / C.so Belgio, quindi deviata a destra per C.so Belgio – a sinistra per C.so Regina Margherita – a sinistra per C.so Tortona.

LINEA 7. SERVIZIO SOSPESO dalle ore 09.15 alle ore 12.30.

LINEA 8. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

direzione C.so Bolzano: da C.so Regina Margherita / C.so Giulio Cesare deviata per C.so Regina Margherita – Rondò della Forca – a sinistra per C.so Principe Eugenio – a sinistra per C.so Beccaria – P.za Statuto – C.so San Martino – P.za XVIII Dicembre – C.so Bolzano – capolinea normale.

direzione V. Mezzaluna (San Mauro): da C.so Vinzaglio / V. Cernaia deviata a sinistra per V. Cernaia – a destra per P.za XVIII Dicembre – C.so San Martino – P.za Statuto – C.so Beccaria – a destra per C.so Principe Eugenio – a destra per C.so Regina Margherita – P.za della Repubblica – a sinistra per C.so XI Febbraio – segue percorso normale.

LINEA 11. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

Direzione C.so Stati Uniti: da C.so Giulio Cesare / C.so Regina Margherita deviata a destra per C.so Regina Margherita – Rondò Forca – sinistra C.so Principe Eugenio – C.so Beccaria – C.so San Martino – P.za XVIII Dicembre – sinistra V. Cernaia – destra C.so Vinzaglio – sinistra C.so Vittorio Emanuele II – destra C.so Re Umberto – destra C.so Stati Uniti – capolinea normale.

Direzione V. Leopardi (Venaria): da V. Sacchi / C.so Vittorio Emanuele II deviata a sinistra per C.so Vittorio Emanuele II – a destra C.so Galileo Ferraris – C.so Siccardi – V. della Consolata – a destra C.so Regina Margherita – sinistra C.so Giulio Cesare – percorso normale.

LINEA 13 BUS. Dalle ore 10.00 alle ore 12.15.

direzione P.za Gran Madre: da V. Cernaia / C.so Siccardi deviata a sinistra per C.so Siccardi – P.za Arbarello, dove effettua inversione di marcia – C.so Siccardi – dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n. 303 “Siccardi Cap” (in comune con linea 5B).

direzione Campanella: dal capolinea provvisorio di C.so Siccardi, prosegue per C.so Siccardi (corsia veicolare) – a destra per V. Cernaia – segue percorso attuale.

LINEE 14 – 63. Dalle ore 09.00 alle ore 10.45.

direzione P.za Solferino: da C.so Re Umberto/ C.so Matteotti deviata a sinistra per C.so Matteotti ove effettuano capolinea provvisorio alla fermata n. 2009 denominata “Re Umberto”, sita in C.so Matteotti dopo C.so Re Umberto.

direzione V. Amendola (Nichelino) – V. Negarville: dal capolinea provvisorio di C.so Matteotti prosegue per C.so Matteotti – a sinistra per C.so Galileo Ferraris – a sinistra per C.so Vittorio Emanuele II – a destra per C.so Re Umberto – segue percorso normale.

LINEA 15.

1ª FASE. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

direzione P.za Coriolano (Sassi): da C.so Re Umberto / C.so Stati Uniti deviata a destra per C.so Stati Uniti – a sinistra per V. Sacchi – a destra per C.so Vittorio Emanuele II – a sinistra per V. Accademia Albertina – P.za Carlo Emanuele II (P.za Carlina), dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n. 1558 denominata “Carlina Nord”.

direzione V. Brissogne: dal capolinea provvisorio di P.za Carlo Emanuele II (P.za Carlina), prosegue per V. Accademia Albertina – a destra C.so Vittorio Emanuele II – V. XX Settembre – C.so Matteotti – segue percorso attuale.

2ª FASE 2. Dalle ore 11.15 alle ore 13.30.

direzione P.za Coriolano (Sassi): da V. XX Settembre / V. Pietro Micca, deviata per V.XX Settembre – a destra per C.so Regina Margherita – a sinistra per C.so Tortona dove effettua limitazione di percorso e capolinea provvisorio alla fermata n. 598 denominata “Tortona Cap.”

direzione V. Brissogne: in partenza dal capolinea provvisorio di C.so Tortona prosegue a sinistra per C.so Belgio – L.go Berardi – a destra per C.so Regina Margherita – a sinistra per V. Milano – V. San Francesco d’Assisi – a sinistra per V. Bertola – a destra per V. San Tommaso – segue percorso normale.

LINEA 16 CS. Dalle ore 10.15 alle ore 12.00.

Da C.so Massimo d’Azeglio / C.so Vittorio Emanuele II deviata a sinistra per C.so Vittorio Emanuele II – P.za Adriano – a sinistra per V. di Nanni – segue percorso normale.

LINEA 16 CD. Dalle ore 10.15 alle ore 12.00.

Da P.za Adriano / C.so Vittorio Emanuele II – a destra per C.so Vittorio Emanuele II – a destra per C.so Massimo d’Azeglio – segue percorso normale.

LINEA 18.

1ª FASE 1. Dalle ore 10.15 alle ore 11.15.

direzione P.za Sofia: da V. Madama Cristina / C.so Vittorio Emanuele II deviata a sinistra per C.so Vittorio Emanuele – a destra per C.so Galileo Ferraris – V. della Consolata – a destra per – a sinistra per C.so XI Febbraio – segue percorso normale;

direzione P.le Caio Mario: da C.so XI Febbraio / C.so Regina Margherita deviata a destra per C.so Regina Margherita – Rondò Forca (carreggiata laterale Nord) – a sinistra per C.so Principe Eugenio – a sinistra per C.so Beccaria – C.so San Martino – P.za XVIII Dicembre – a sinistra per C.so Matteotti – a destra per C.so Re Umberto – a sinistra per C.so Vittorio Emanuele II – a destra per V. Madama Cristina – segue percorso normale.

2ª FASE 2. Dalle ore 11.15 alle ore 12.00.

direzione P.za Sofia: da V. Madama Cristina / C.so Vittorio Emanuele deviata a sinistra per C.so Vittorio Emanuele II – a destra per C.so Re Umberto – a destra per C.so Matteotti – a sinistra per V. XX Settembre – C.so XI Febbraio – percorso normale;

direzione P.le Caio Mario: da C.so XI Febbraio / C.so Regina Margherita deviata a destra per C.so Regina Margherita – P.za Della Repubblica – a sinistra per V. Milano – V. San Francesco d’Assisi – a sinistra per V. Bertola – a destra per V. San Tommaso – V. Arsenale – a sinistra per C.so Vittorio Emanuele – a destra per V. Madama Cristina –percorso normale.

LINEA 19. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

direzione C.so Bolzano: da C.so Giulio Cesare /C.so Regina Margherita deviata a destra per C.so Regina Margherita – Rondò Forca – a sinistra per C.so Principe Eugenio – C.so Beccaria – C.so San Martino (corsia riservata) – P.za XVIII Dicembre – a sinistra per V. Cernaia – a destra per C.so Vinzaglio – segue percorso normale.

direzione C.so Cadore: da C.so Bolzano / P.za XVIII Dicembre deviata per C.so San Martino – C.so Beccaria – a destra per C.so Principe Eugenio – Rondò Forca – a destra per C.so Regina Margherita – a sinistra per C.so XI Febbraio – segue percorso normale.

LINEA 27. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

direzione V. XX Settembre: da C.so Regina Margherita / C.so XI Febbraio deviata a destra per C.so XI Febbraio dove effettua capolinea alla fermata n.1921 denominata “Bazzi Cap.” sita in C.so XI Febbraio / V. Bazzi.

direzione V. Anglesio: dal capolinea provvisorio di C.so XI Febbraio, prosegue a sinistra per L.go Dora Savona – a sinistra per C.so Giulio Cesare – a sinistra per C.so Regina Margherita – segue percorso normale.

LINEE 29 – 59. Dalle ore 09.00 alle ore 10.45.

direzione P.za Solferino: da P.za XVIII Dicembre / C.so Bolzano deviata per C.so Bolzano ove effettua capolinea provvisorio alla fermata n. 1118, denominata “Bolzano Cap.” in comune con linea 51.

direzione P.le Vallette – P.za Oropa Druento: in partenza dal capolinea provvisorio di C.so Bolzano, effettua inversione di marcia alla rotatoria posta in C.so Bolzano / V. F.lli Ruffini – C.so Bolzano – P.za XVIII Dicembre – percorso normale.

LINEA 30.

1ª FASE. Dalle ore 10.15 alle ore 11.30.

direzione C.so San Maurizio: da V. Vanchiglia / C.so San Maurizio deviata a sinistra per C.so San Maurizio ove effettua regolare capolinea;

direzione V. Gozzano (Chieri): da C.so San Maurizio segue percorso normale.

2ª FASE. Dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

direzione C.so San Maurizio: in C.so Chieri / P.le Marco Aurelio effettua inversione di marcia.

direzione V. Gozzano (Chieri): da P.le Marco Aurelio, senza effettuare sosta di capolinea, prosegue per C.so Chieri – segue percorso normale.

LINEA 54. Dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

direzione Mongreno: in P.za Hermada effettua capolinea provvisorio alla fermata n.1446 “Ponte Trombetta” sita in P.za Hermada.

direzione P.le Adua: in partenza dal capolinea provvisorio a destra per P.za Hermada – a sinistra per C.so Quintino Sella – a sinistra per P.za Hermada – Str. Comunale Val San Martino – percorso normale.

LINEA 55.

1ª FASE. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

direzione V. Moncalieri (Grugliasco): da L.go Berardi / C.so Regina Margherita deviata a destra per C.so Regina Margherita – P.za Della Repubblica – C.so Regina Margherita – Rondò Forca – a sinistra per C.so Principe Eugenio – a sinistra per C.so Beccaria – C.so San Martino – P.za XVIII Dicembre – C.so Bolzano – segue percorso normale.

direzione C.so Farini: da C.so Matteotti / C.so Galileo Ferraris, deviata a sinistra per C.so Galileo Ferraris – C.so Siccardi – V. della Consolata – a destra per C.so Regina Margherita – Rondò Rivella – a destra C.so San Maurizio – a sinistra V. Napione – segue percorso normale.

2ª FASE 2. Dalle ore 11.15 alle ore 12.00.

direzione C.so Farini: da V. XX Settembre / V. Pietro Micca deviata per V. XX Settembre – a destra per C.so Regina Margherita (carreggiata laterale Sud) – Rondò Rivella – a destra per C.so San Maurizio – segue percorso attuale.

direzione V. Moncalieri (Grugliasco): da V. Vanchiglia / C.so San Maurizio deviata a destra per C.so San Maurizio – Rondò Rivella – a sinistra per C.so Regina Margherita – P.za della Repubblica – a sinistra per V. Milano – V. San Francesco d’Assisi – a sinistra V. Bertola – destra per V. San Tommaso – segue percorso normale.

LINEA 56. Dalle ore 10.00 alle ore 12.15.

direzione L.go Tabacchi: da V. Cernaia / C.so Vinzaglio deviata a destra per C.so Vinzaglio – a sinistra per C.so Matteotti – a destra per C.so Re Umberto – a sinistra per C.so Vittorio Emanuele – Ponte Umberto I – C.so Fiume – P.za Crimea – V. Crimea – a sinistra per C.so Lanza – V. Quintino Sella – segue percorso normale

direzione C.so Tirreno (Grugliasco): da V. Quintino Sella / V. Villa della Regina deviata a sinistra per C.so Giovanni Lanza – a destra per V. Crimea- P.za Crimea – C.so Fiume – Ponte Umberto I – C.so Vittorio Emanuele II – a destra per C.so Re Umberto – a sinistra per C.so Matteotti – a destra per C.so Vinzaglio – a sinistra per V. Cernaia – segue percorso attuale.

LINEA 61.

1ª FASE 1. Dalle ore 10.15 alle ore 11.15.

direzione C.so Vittorio Emanuele: dopo aver effettuato la fermata n. 1795 denominata ”Biamino” sita in C.so Casale, prima di P.za Coriolano, deviata a destra per bretella di collegamento con V. Agudio – a sinistra per V. Agudio – a destra per Ponte Sassi – C.so Belgio -a sinistra per C.so Regina Margherita – a sinistra per C.so Tortona – a destra per C.so Belgio.

direzione V. Mezzaluna (San Mauro): da C.so Belgio, senza effettuare sosta di capolinea, prosegue per C.so Belgio – Ponte Pasini – a sinistra per V. Agudio – a destra per bretella di collegamento con C.so Casale – a sinistra per C.so Casale – segue percorso normale.

2ª FASE. Dalle ore 11.15 alle ore 13.30.

direzione C.so Vittorio Emanuele: dopo aver effettuato la fermata n. 1795 denominata ”Biamino” sita in C.so Casale, prima di P.za Coriolano, deviata a destra per bretella di collegamento con V. Agudio – a sinistra per V. Agudio – a destra per Ponte Sassi – C.so Belgio -V. Vanchiglia – a destra P.za Vittorio Veneto – segue percorso normale.

direzione V. Mezzaluna (San Mauro): da V. Accademia Albertina / V. Po deviata per V. Rossini – a destra per C.so San Maurizio – a sinistra per V. Napione – V. Fontanesi – a destr aper C.so Belgio – Ponte Pasini – a sinistra per V. Agudio – a destra per bretella di collegamento con C.so Casale – a sinistra per C.so Casale – segue percorso normale.

LINEA 67 Festiva. Dalle ore 09.00 alle ore 10.45.

direzione V. Scialoja: da C.so Vittorio Emanuele II / C.so Re Umberto deviata per C.so Vittorio Emanuele II – a destra per C.so Galileo Ferraris – C.so Siccardi – segue percorso normale.

direzione P.za Marconi (Moncalieri): da C.so Siccardi / V. Cernaia deviata per C.so Galileo Ferraris – a sinistra per C.so Vittorio Emanuele II – segue percorso normale.

LINEA 68.

1ª FASE. Dalle ore 10.15 alle ore 11.15.

direzione V. Cafasso: da C.so Vittorio Emanuele II / V. Madama Cristina deviata per C.so Vittorio Emanuele II – Ponte Umberto I – a sinistra per C.so Moncalieri – C.so Casale – a sinistra per Ponte Regina Margherita – destra per C.so Tortona – a destra per C.so Belgio – segue percorso normale.

direzione V. Frejus: da V. Rossini / C.so Regina Margherita deviata a sinistra per C.so Regina Margherita – Ponte Regina Margherita – a destra per C.so Casale – C.so Moncalieri – a destra per Ponte Umberto I – C.so Moncalieri – segue percorso normale.

2ª FASE. Dalle ore 11.15 alle ore 13.30.

direzione V. Cafasso: da C.so Vittorio Emanuele II / V. San Secondo prosegue sulla carreggiata centrale di C.so Vittorio Emanuele II – quindi deviata a sinistra per V. XX Settembre – a destra per C.so Regina Margherita – Rondò Rivella – C.so Regina Margherita – a sinistra per V. Rossini – segue percorso normale sino in C.so Belgio / C.so Brianza, quindi deviata a sinistra per C.so Brianza – a destra per Lungo Dora Voghera – destra C.so Cadore, dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n. 2320 denominata “Cadore Cap”, in comune con linea 77;

direzione V. Frejus: dal capolinea provvisorio di C.so Cadore, prosegue a destra per C.so Belgio – segue percorso normale sino in V. Rossini / C.so Regina Margherita – a destra per C.so Regina Margherita – sinistra V. Milano – sinistra V. Bertola – destra V. San Tommaso – V. Arsenale – destra C.so Vittorio Emanuele II – segue percorso normale.

LINEA 70. Dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

direzione C.so San Maurizio: giunto in P.za Crimea effettua inversione di marcia, quindi per V. Crimea dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n° 1425 (denominata Lanza) sita in V. Crimea prima di C.so Lanza;

direzione P.za Failla (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di V. Crimea segue percorso normale.

LINEA 72. Dalle ore 10.00 alle ore 11.15.

direzione V. Bertola: da V. Cernaia / C.so Siccardi deviata a sinistra per C.so Siccardi – P.za Arbarello, dove effettua inversione di marcia – C.so Siccardi – dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n. 349 “Arbarello Cap” (in comune con linea 67).

direzione C.so Machiavelli (Venaria): dal capolinea provvisorio di C.so Siccardi, prosegue per C.so Siccardi (corsia veicolare) – a destra per V. Cernaia – segue percorso attuale.

LINEA 73. Dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

direzione V. Bonsignore: Giunto in P.za Crimea effettua inversione di marcia, quindi per V. Crimea dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n° 1425 (denominata Lanza) sita in V. Crimea prima di C.so Lanza;

direzione P.za Zara: dal capolinea provvisorio di V. Crimea segue percorso normale.

LINEA 75. Dalle ore 10.45 alle ore 13.00.

direzione da C.so Tortona / C.so Belgio deviata a destra per C.so Belgio – a sinistra per C.so Regina Margherita – a sinistra per C.so Tortona – ove effettua limitazione di percorso.

direzione P.le Vallette: da C.so Tortona, senza effettuare sosta di capolinea prosegue su percorso attuale.

LINEA 78. Dalle ore 11.30 alle ore 13.30.

direzione L.go Casale: da Str. Comunale di Mongreno dopo Str. Comunale di Sassi effettua inversione di marcia alla rotatoria ivi presente, quindi prosegue per Str. Mongreno dove effettua capolinea provvisorio alla fermata n. 2522 denominata “Dalle Bande Nere”.

direzione Str. Alta di Mongreno: dal capolinea provvisorio di Str. Mongreno segue percorso regolare.

VENARIA EXPRESS. DA INIZIO SERVIZIO ALLE ORE 12.00.

direzione Reggia di Venaria: da C.so Regio Parco / C.so Regina Margherita deviata a destra per C.so Regina Margherita– P.za Della Repubblica – C.so Regina Margherita – Rondò Forca – a sinistra per C.so Principe Eugenio – a sinistra per C.so Beccaria – inversione di marcia in P.za XVIII Dicembre, quindi per C.so San Martino – segue percorso attuale.

direzione Deposito Fiochetto: da P.za XVIII Dicembre / V. Cernaia deviata per P.za XVIII Dicembre – C.so San Martino – C.so Beccaria – a destra per C.so Principe Eugenio – Rondò Forca – a destra per C.so Regina Margherita – a sinistra per C.so XI Febbraio – a destra per L.go Dora Savona – capolinea.

Linea extraurbana 107 festiva Torino – Gassino – Chivasso– Brusasco dalle ore 10.15 alle ore 11.15

direzione Torino: da C.so Casale, prima di P.za Coriolano, deviata a destra per bretella di collegamento con V. Agudio – a sinistra per V. Agudio – a destra per Ponte Sassi – C.so Belgio – percorso normale.

direzione Chivasso: da Ponte Pasini / V. Agudio deviata a sinistra per V. Agudio – a destra per bretella di collegamento con C.so Casale – a sinistra per C.so Casale – segue percorso attuale.

