Rivara, grave incidente sulla provinciale 13: donna di 35 anni in gravi condizioni

RIVARA – Un brutto incidente ha avuto luogo ieri, giovedì 1 maggio, sulla strada provinciale 13. Tale segmento di strada è già tristemente noto per un alto numero di scontri.

Lo scontro è avvenuto alle ore 22, tra un Mitsubishi Pajero e un Volkswagen T-cross. I vigili del fuoco di Rivarolo sono intervenuti tempestivamente per liberare uno dei due conducenti, che era rimasto intrappolato nel veicolo.

Le dinamiche dell’incidente sono sotto analisi da parte del nucleo investigativo di Venaria Reale.

Dall’impatto due persone sono rimaste ferite. La prima è una donna di 39 anni, residente di Rivara e a bordo del T-Cross, che è stata immediatamente portata all’ospedale di Cirié. Si trova ora in condizioni stabili e non è in pericolo.

Le condizioni della donna a bordo del Pajero, una 35enne di Sant’Anna Boschi, sono invece apparse sin da subito molto più gravi. La donna è stata estratta dalle lamiere e portata in codice rosso al San Giovanni Bosco di Torino.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

